全民防疫激起數位經濟浪潮，彰化銀行瞄準網購宅消費順勢推出「e財寶數位帳戶」結合「街口電子支付」，提供約定連結存款帳戶付款服務（Account Link），讓消費者可連結e財寶數位帳戶在街口電子支付中儲值轉帳及消費付款。

為鼓勵民眾多加使用數位帳戶及行動支付，彰銀與街口電子支付聯合舉辦「開立e財寶數位帳戶 綁定好禮大回饋」活動，凡客戶自4月1日起至5月31日止，首次開立e財寶數位帳戶，並於街口電子支付綁定成功者，前4,500名即回饋100元街口幣，讓客戶體驗從開戶到綁定數位帳戶，再以電子支付消費等全程數位化、便利快速的無接觸式金融服務。此外，綁定彰銀e財寶數位帳戶，除可在街口電子支付線下特約商家，及線上各大購物網站平台消費外，也可在街口電子支付提供的美食外送與外帶點餐服務中直接連結扣款，免去現金交易而增加接觸病菌的風險，成為民眾消費付款的防疫新利器。

彰化銀行指出，「e財寶數位帳戶」具有24小時全天候的線上申請服務、不受時空限制等優勢，透過手機即可完成線上開戶，「e財寶數位帳戶」除提供新台幣、外幣、基金等優質金融服務外，更享有新台幣、外幣優利活存，美元、人民幣、日圓結匯優惠、單筆申購基金手續費3.8折、跨行轉帳及提款免手續費各10次、新戶刷卡滿額禮加碼送100元等滿滿優惠回饋，讓民眾感受到擁有e財寶，好康過生活的全新數位金融體驗。

(工商 )