為防堵新冠肺炎無症狀感染者造成疫情破口，大陸國家衛健委疾控局局長常繼樂31日表示，自4月1日起，大陸每日都將新增公布無症狀感染者的報告和管理情況，及時回應社會關切。

中國網報導，常繼樂指出，下一步將突出做好無症狀感染者的監測、追蹤、隔離和治療等工作，抓緊在疫情重點地區，抽取一定比例的樣本，開展無症狀感染者的調查和流行病學的分析，進一步研究完善防控措施。

衛健委又提到，目前大陸觀察中的無症狀感染者為1,541例，其中境外輸入205例。綜合目前的監測和研究，無症狀感染者存在傳染性，但其傳染期長短、傳染性強弱、傳播方式等尚需開展進一步科學研究。

另外，中國疾控中心主任醫師羅會明表示，新冠肺炎患者出院之後，會繼續進行14天的隔離管理和醫學觀察，感染者的身體會逐漸產生針對病毒的特異性抗體，逐漸清除病毒，身體會慢慢康復。康復出院之後，也具備了針對新型冠狀病毒的免疫力，通常情況下不會再次感染新型冠狀病毒。

他又說，部分出院患者的核酸檢測陽性，存在個體差異，但是至今沒有發現康復出院後的恢復期病人再一次感染病毒，或者把病毒再次傳給別人的情況。

(工商 )