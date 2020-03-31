連假即將展開，高市壽山動物園呼應4月軍事觀光月，特別規畫「小兵報到動物營」戶外主題活動，2日至5日期間，12歲以下小朋友穿著迷彩或有軍事元素妝扮，可免費入園。
觀光局長邱俊龍指出，「小兵報到動物營」包括有「壽Q家族黑熊見面會」、「野生動物小學堂」及「動物小兵闖關趣」等精彩活動，也開放報名生態攀樹體驗活動，歡迎民眾兒童節連假到壽山動物園，來場知性與趣味兼俱的軍事動物探險之旅。
壽山動物園主任莊絢智表示，「動物小兵闖關趣」2日下午登場，挑選園區內符合「軍事習性」動物，以寓教於樂方式規畫趣味闖關活動，讓小朋友了解為什麼沼林袋鼠彈跳力這麼好？為什麼長臂猿的可在樹上一直擺盪不會累？
「動物小兵闖關趣」，現場發放300張闖關卡，透過闖關活動，體驗軍事訓練、同時了解動物習性，只要完成3道關卡，即可獲精美禮品，當日也邀請野生動物獸醫師章愛梅進行野生動物深度解說。
活動當日可參加「7月暑期開幕—日不落遊行專屬遊園車票」網路抽獎活動，同時開放加入「愛心動物認養」行列，年底有機會抽最大獎Switch等好禮。另外，更推出攀樹體驗活動，通過國際樹藝協會（ISA）認證的教練帶領活動，讓遊客更進一步以不同角度接近大自然。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。