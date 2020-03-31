壽山動物園在2至5日期間，祭出12歲以下兒童著迷彩或軍事元素裝扮，享免費入園優惠。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

連假即將展開，高市壽山動物園呼應4月軍事觀光月，特別規畫「小兵報到動物營」戶外主題活動，2日至5日期間，12歲以下小朋友穿著迷彩或有軍事元素妝扮，可免費入園。

觀光局長邱俊龍指出，「小兵報到動物營」包括有「壽Q家族黑熊見面會」、「野生動物小學堂」及「動物小兵闖關趣」等精彩活動，也開放報名生態攀樹體驗活動，歡迎民眾兒童節連假到壽山動物園，來場知性與趣味兼俱的軍事動物探險之旅。

壽山動物園主任莊絢智表示，「動物小兵闖關趣」2日下午登場，挑選園區內符合「軍事習性」動物，以寓教於樂方式規畫趣味闖關活動，讓小朋友了解為什麼沼林袋鼠彈跳力這麼好？為什麼長臂猿的可在樹上一直擺盪不會累？

「動物小兵闖關趣」，現場發放300張闖關卡，透過闖關活動，體驗軍事訓練、同時了解動物習性，只要完成3道關卡，即可獲精美禮品，當日也邀請野生動物獸醫師章愛梅進行野生動物深度解說。

活動當日可參加「7月暑期開幕—日不落遊行專屬遊園車票」網路抽獎活動，同時開放加入「愛心動物認養」行列，年底有機會抽最大獎Switch等好禮。另外，更推出攀樹體驗活動，通過國際樹藝協會（ISA）認證的教練帶領活動，讓遊客更進一步以不同角度接近大自然。

(中時 )