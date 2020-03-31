S204展廳4月2日起將推出「藝心耳目—故宮多媒體體驗展」。（故宮南院提供／呂妍庭嘉義傳真）

故宮南院在展場外設置紅外線體溫儀檢測體溫。（故宮南院提供／呂妍庭嘉義傳真）

故宮南院已製作手板，將由專人提醒民眾保持距離。（故宮南院提供／呂妍庭嘉義傳真）

戶外親子遊憩設施「紅魔毯」大溜滑梯、「飛白泉」噴水池、「白螺沙灣」沙坑等全面開放。（故宮南院提供／呂妍庭嘉義傳真）

戶外親子遊憩設施「紅魔毯」大溜滑梯、「飛白泉」噴水池、「白螺沙灣」沙坑等全面開放。（故宮南院提供／呂妍庭嘉義傳真）

清明連續假期即將來到，國立故宮博物院南部院區除規畫許多戶外活動，也展開防疫措施，包括管制展場內觀眾人數不超過百人，勸導入場觀眾在室內需保持1.5公尺間距，參與室外活動則保持1公尺距離，而為確保防疫落實，南院除已製作手牌隨時提醒，也會派人在現場宣導、呼籲。

往年清明連續假期，故宮南院參觀人次都達到6、7000人，今年受新冠肺炎影響，人數恐不如以往，不過南院仍做好迎接大量遊客準備，除展出吉祥物哈奴曼花藝裝置藝術、犧尊、玉鴨等綠雕裝置藝術外，大千石庭自4月2日至5月3日推出「造型盆景與大千的對話」，除開放參觀，周末上下午兩時段現場還有專家提供造型盆景諮詢服務。

S204展廳4月2日起將推出「藝心耳目—故宮多媒體體驗展」，透南風廣場4月2日至5日，每天下午3點到4點舉行「唱遊下午茶」音樂戲劇演出活動，4日、5日下午1點到3點安排「藝起折氣球」及「藝起吹泡泡」等活動，戶外親子遊憩設施「紅魔毯」大溜滑梯、「飛白泉」噴水池、「白螺沙灣」沙坑等全面開放。

南院表示，為配合防疫，將控管入展場的參觀人數，至於戶外展演等活動，也會透過節目、動線安排，讓人群保持距離，現場也會安排人員從旁提醒。

(中時 )