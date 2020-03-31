柑腳驛站。（新北市觀旅局提供／許哲瑗新北傳真）

新冠疫情重創觀光產業，熱門景點人潮驟減，反倒石碇、雙溪等冷門路線，因屬戶外空間且遊客較少，近期人潮不減反增，新北市觀光局推出10條「淡蘭古道－剛剛好，野行！」遊程路線，串連雙溪、貢寮、泰平、牡丹等處，邀請民眾走出戶外健行。

雙溪地區簡姓工作室業者表示，雙溪被列為空氣品質淨區，由於空氣清新、人潮不多，近期造訪遊客不增反減，虎豹潭、灣潭都是熱門景點，四季適宜，吸引許多熱愛運動的單車族定期朝聖。

「爬山不用人擠人，遊客卡安心！」柑腳地區王姓業者指出，隨著淡蘭古道推廣有成，近期前來雙溪地區爬山民眾增加，由於全是戶外活動，也不需人擠人，民眾警覺性較低，受疫情影響不大。

新北市觀旅局介紹，「淡蘭古道－剛剛好，野行！」遊程路線共10條，分別為6條「達人聚落體驗」與4條「山徑探索」，前者包括雙溪「食光時光」、貢寮「雞母嶺田野情」、雙溪「探古尋柑腳城」、石碇「訪山城鑽」、坪林「韻茶香品」等；後者則依難易度，推出「親子樂遊」、「逃離城市」、「三五好友」、「挑戰自我」等不同路線。

新北市觀旅局指出，目前在大島、偏愛、真程3間旅行社可預約成行；前100位參與民眾可獲淡蘭印花雨衣、防水地圖指南套組，地圖提供淡蘭古道完整路線、健行資訊，不論天晴、下雨都適用。

(中時 )