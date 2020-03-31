高雄市長韓國瑜面臨「罷韓」危機，「罷韓」團體號稱有超過50萬人參與連署。面對危機，韓國瑜力求推動市政回應外界紛擾。今天，韓國瑜在臉書宣告「青年事務諮詢會，成立！」，心無旁鶩以市政優先，對比「罷韓」團體頻頻干擾高雄市政推展的荒謬。

韓國瑜今日在臉書表示，為增進青年朋友對公共事務的參與，自去年10月青年局成軍之後，「青年事務委員會」便由研考會移交青年局，除了更名為「#高雄青年事務諮詢會(青諮會)」之外，委員數由27位大幅擴編為49位，成員更多元，機關代表也從8位降至3位，賦予青諮會更自由的討論空間。

韓國瑜指出，於上週日青年節當天正式成立「青年事務諮詢會」，49位成員組成，除了3位府內機關代表，其餘委員是由公開透明的徵選，進行九對一的面試，遴選出46位 #對公共議題有高度熱誠的青年 頒發聘書，青諮會共分為 #創業育成、#返鄉移居、#國際交流 與 #志工參與 四個討論小組，我也要求 #開會次數增加至一年4次，讓高雄市政策更貼近年輕人的需求。

韓國瑜強調，希望藉此集結年輕人的力量，讓不同領域的專業意見、想法、經驗，一起為高雄注入新的活水。青年是城市發展及提升國家競爭力不可或缺的關鍵力量，感謝青年朋友積極參與公共事務，勇敢為這座城市提出新的想法與觀念，帶出更多的改變與進步，期盼高雄市政未來更亮麗耀眼，更具競爭力！

(中時電子報)