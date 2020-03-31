新冠肺炎疫情引發全球股市上沖下洗，國內上市櫃公司紛紛實施庫藏股自救。金管會證期局副局長張振山31日公布，上市櫃公司最新實施庫藏股情況，109年以來至3月30日，庫藏股已實施的達19.29億元、預計實施的還有592.54億元，合計達611.83億元。

張振山表示，截至3月30日止，庫藏股已實施的有17件、金額為19.29億元；進行中的有213件，金額為592.54億元。

據證期局統計，實施庫藏股的上市櫃公司，前三大產業為：電子零組件33件、半導體21件、其他電子類20件；至於金融業則有8件。

美股在3月12日跌停融斷後，全球股災一觸即發，為穩定台股，金管會射出第一箭：鼓勵上市櫃公司參與業績發表會、法說會及實施庫藏股。距上一次金管會實施第一階段穩定股市措施是在2018年10月，主因為中美貿易戰導致台股跌破萬點，此次在新冠肺炎衝擊下，上市櫃公司也相當積極響應「自家的股票自己救」實施庫藏股。

(工商 )