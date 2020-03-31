疫情來襲人慌慌，美林牛熊指標最新數據下滑至極度悲觀區的最低點0，此時投資人該如何選擇投資標的。野村投信表示，近期市場的「無差別」賣壓也讓某些長期趨勢看好或營運模式具競爭力的企業回檔修正，這些遭到錯殺的企業反而因此浮現極佳的投資機會，以全球股票型基金介入可降低短線波動風險。

荷寶環球消費新趨勢股票基金經理人利杰克（Jack Neele）表示，投資人在選股上可聚焦在短線受惠且長線亦具投資潛力的企業，如食品外送服務，許多民眾因為疫情無法在外用餐，使用食品外送服務的機率上升，短期內這些外送服務業的業績可望成長，未來當越來越多人享受外送服務的便利性後，可望轉變為長期客戶，因此長線前景看好。

其次則是電子商務，由於疫情影響，透過網路購物的比例大幅增加，加上許多人在家上班，相關軟體與設備的需求增加，這類族群近期表現看好，長期而言，電子商務仍有極大的成長空間，值得加以留意。

(工商 )