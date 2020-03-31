Visa宣布，發佈台灣的「未來支付安全發展藍圖」（Future of Security Roadmap），內容包含一系列支付安全相關重點措施，擘劃Visa未來三年持續鞏固支付安全的策略。

隨著數位支付使用率的提升，大量支付數據產生，以台灣Visa為例，電子商務支付占總交易量25％。數位支付大幅增長帶來網路犯罪的隱憂，預計在未來五年內，網路詐騙將導致全球零售商產生1,300億美元的損失。

Visa「未來支付安全發展藍圖」也促成台灣發行Visa卡9成金融機構在今年10月導入EMV 3-DS驗證系統。此外，Visa也建議商家支援應用程式內行動交易代碼化，提升支付安全水準。透過代碼化消費者的支付資訊，商家能為資訊安全帶來多一層防護，更優化管理消費者購買體驗以及個人資料。

Visa台灣區總經理趙麗芳表示，保障商業生態系統的安全性是首要任務，也是支付網路、銀行、消費者、商家與政府之間的共同責任。近年來無現金支付漸成趨勢，卻也帶來了特定風險。為了預防數據詐欺，必須共同努力，關注並投資於支付安全。

Visa未來支付安全發展藍圖推出四大重點策略，在保障支付安全之餘，也不斷發展創新的支付技術，包含：降低數據價值﹙Devalue Data﹚、保護數據安全﹙Protect Data﹚、善用數據資料﹙Harness Data﹚、授權消費者﹙Empower Everyone﹚。

隨消費模式與支付型態改變，民眾對於支付風險的重視也日漸提升，Visa消費者支付調查顯示，近七成的台灣消費者對於網路支付的安全性表示高度關注，其中小幅超越半數56％的用戶認為在使用行動支付時個人資料是安全的。

Visa致力於與監管部門、金融機構、商家、政策制定者、執法部門與持卡人一同維護支付安全，這次在台灣發佈的「未來支付安全發展藍圖」，不僅結合Visa積極與多方合作及溝通發展的成果，更是台灣支付安全發展權威。

目前Visa未來支付安全發展藍圖已在澳洲、紐西蘭、南太平洋島、新加坡、馬來西亞、香港、泰國、韓國、印尼、菲律賓、越南、柬埔寨、斯里蘭卡和台灣發佈，並將持續於亞洲其他地區市場推出。

(工商 )