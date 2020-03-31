聯合再生能源（3576）公告去年全年財報，2019年合併營收為181.39億元，年增38％，主因模組及系統相關營收相較2018年大幅增加。聯合再生持續優化產品組合，減少電池虧損。合併毛利率為-5％，較2018年的-7％縮減。費用率與2018年持平，營業率-28.8％較2018年增加，主因2019年市場多晶產品價格大幅下降，多晶電池不具競爭力，加上聯合再生轉型積極發展模組品牌及太陽能系統電站業務，以致公司決定縮減多晶產能，提列資產減損約16.2億元。由於認列資產減損不影響現金流量，對實際營運及資金周轉無實質影響，未來公司折舊費用將大幅下降。稅後虧損為57.69億元，相較2018年增加主因為提列一次性減損及2018年業外認列併購的廉價購買利益約22.61 億元，2019年每股虧損2.26元。

展望今年，聯合再生能源持續接獲國內大型案場模組訂單，目前處於訂單滿載的狀況。由於新冠肺炎疫情影響供應鏈在第一季較為顯著，產線4月將恢復正常，公司產能回復滿載。今年台灣整體太陽能新增裝置目標為2.2G，另外還有用電大戶條款即將生效，這些都將為營收成長提供動能並有助於聯合再生能源持續增加產能稼動率，優化產品組合，縮減虧損，提升經營績效。

(工商 )