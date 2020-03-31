新型冠狀病毒全球肆虐，添購防疫用品及生鮮食材等「宅經濟」成為全民運動，華南銀行攜手「丁丁藥局」與「八方雲集」，自4月1日起啟動「來丁丁藥局用台灣Pay，消費享優惠」及「台灣Pay請客，吃八方雲集最高享8折優惠」2檔優惠活動，不但省錢還能降低可能因現金支付而發生的感染風險，華南銀行藉助金融科技的優勢，在非常時期與民眾共同抗疫。

防疫期間至「丁丁藥局」使用「華銀支付」（台灣Pay）正是時候，購買酒精、洗手乳等防疫用品，只須在收銀檯以手機出示QR Code即可以掃碼支付，減少與他人及金錢等物品的接觸機會，自然能降低受到病毒感染的可能，同時保護自己和他人。為讓民眾享有抗疫購物優惠，華南銀行自4月1日起舉辦「丁丁藥局用台灣Pay，消費享優惠」活動，以「華銀支付」（或台灣Pay）掃碼購物單筆滿500元就事後現金回饋100元，相當於20％折扣。

不僅如此，丁丁藥局會員透過掃描實體門市立牌QR Code連結專屬SnY開戶網頁，新開立SnY帳戶並綁定華銀支付於丁丁藥局消費，華南銀行再加碼回饋現金50元，等於「買500，付350，現賺150」，對最近每個禮拜都要到藥局排隊購買口罩或必要民生用品的消費者而言，可說是相當有感的優惠。

另一方面，民眾受疫情影響，減少外食頻率，改為外帶熟食或購買冷凍食材回家自行烹煮等宅經濟商機顯著成長，華南銀行針對民眾需求，特別與「八方雲集」合作，同樣自4月1日起推出「台灣Pay請客，吃八方雲集最高享8折優惠」活動，以「華銀支付」（或台灣Pay）付款，單筆消費滿250元立即折扣50元，華南銀行希望能藉由舉辦各種行銷活動，讓民眾在防疫期間共體時艱之餘，還能享有小小確幸。

華南銀行表示，新冠疫情另一重大影響，是民眾開始調整了金融交易模式，免出門、透過網路辦理的數位金融服務更加受到民眾青睞，像是繳納房屋稅、牌照稅、水電瓦斯費、電信費、停車費、信用卡費、學雜費等，都可透過「華銀支付」（或台灣Pay）在家掃碼付費，防疫期間華南銀行還特別祭出繳房屋稅及牌照稅優惠，成功以「華銀支付（台灣Pay）」繳稅可獲得50元現金回饋，只要申辦華銀行動銀行，完成帳戶綁定，就能從帳戶扣款繳稅，不須轉帳費用還能得到現金優惠。

除了積極發展「華銀支付」之外，身為國內首家開辦數位存款帳戶SnY（Smart & Young）的華南銀行，也提供各種隨身開戶方式（手機、平板、PC），再搭配十大優惠、「新戶禮」、「好禮月月抽」及「丁丁會員禮」活動，完全命中客戶最care的點，讓SnY每天的開戶數較去年呈現近20倍的爆炸性成長。

(工商 )