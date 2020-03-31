陳央去年參加《聲林之王2》並勇奪第五名，在比賽中的搖滾形象，讓導師林宥嘉直呼 : 「史上第一真的炸垮舞台的人」，陳央的搖滾衝破極速領域讓所有挑戰者為之怯步，大家也為她取了帥氣封號「央哥 搖滾女力」，她則稱自己的粉絲為「央苗」，與粉絲的互動相當緊密。她前幾天剛過完自己出道後第一次的生日會，一群圈內外好友、樂手老師們替她歡度慶生，尤其是在《聲林之王2》比賽中結識的吱吱，特地從台東搭車北上，粉絲則送來賀禮，是一副為陳央量身訂製的監聽耳機，陳央興奮的表示：「幫她解決長久以來的”痛”處，她終於可以好好的聽到自己的歌聲，不再有輕易脫落聲音外洩的感覺了！」

在《聲林之王2》節目中因為搖滾少話給人較冷酷、難以親近的形象，但其實私底下陳央是個感性又幽默有趣的人，常常在自己的社群平台上與粉絲分享自己私下生活的趣事，還自創了一個「央苗俱樂部」，每月初都會定期錄製將近30分鐘的Podcast，連帶文字和聲音用電子郵件的方式寄信跟「央苗們」分享自己的近況點滴、生活趣事和創作音樂的經歷….等，也當起心靈大師為央苗們剖析愛情與生活解憂。

透過社群和Podcast的內容大夥們得知陳央原來有一個不為人知的困擾，因此在morear客製音樂耳機公司從事技術部門工作的央粉送了一份大禮給陳央，幫她解決長久以來創作音樂難克服的痛，那就是一副為陳央量身打造訂製的監聽耳機，陳央表示：「他終於可以好好的聽到所有樂器與自已演出的聲音，不再有耳機輕易脫落聲音外洩的感覺了！」小時候，陳央因為左耳曾經因外傷撞到而稍微變形，使得她得耳道便得非常窄，因此市面上再好的耳機都沒有辦法完全貼合陳央的耳朵，她為此感到相當困擾。對於這次收到專業央迷送的貼心禮物，陳央真的相當感動，並也為了向粉絲表達感謝之意，在與公司討論過後，也預計4月即將拍攝的新曲MV也將會有耳機露出，最重要當然是突破以往音樂曲風的全新創作新曲的發行，請大家期待一下。

(中時 )