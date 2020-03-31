現年54歲的德國黑森邦財政首長雪佛（ThomasSchaefer）28日被發現陳屍在霍赫海姆（Hochheim）的鐵軌附近，德國黑森邦總理布菲耶（Volker Bouffier）29日表示，雪佛疑似是因新冠肺炎帶來的經濟影響「深感擔憂」，才選擇結束生命。

據了解，雪佛已擔任黑森邦財政首長長達10年，相當受人景仰，且被視為下任總理接班人，自從新冠肺炎爆發以來，他就開始晝夜不停工作，幫助公司及員工應對此次疫情造成的經濟影響。

德國黑森邦總理布菲耶表示，雪佛疑似是相當擔憂疫情造成的經濟影響才選擇自殺，並在聲明中提到，得知此消息後他們相當震驚、難以置信，且非常難過，「在這個困難時期，我們正需要像他這樣的人。」

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(中時電子報)