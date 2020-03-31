柚子醫師陳木榮。（圖／資料照片）

桃園市長鄭文燦今（31）日宣布，4月1日起搭公車、捷運要戴口罩，4月9日起強制戴口罩。網友呼叫柚子醫師出來說明！

桃園市長鄭文燦今（31）日宣布，4月1日起搭公車、捷運要戴口罩，4月9日起實施口罩實名制2.0，所以強制戴口罩。

鄭文燦在臉書表示，明天開始，桃園會勸導民眾搭乘公車時，務必戴口罩，包含市區公車、公路與國道客運等大眾運輸系統，希望大家可以保護自己，也保護別人。

鄭文燦指出，4月9日口罩實名制升級版上路，每14天大人可買9片、小孩可買10片，讓民眾可以買到更充足的口罩；戴口罩搭大眾運輸的人也有近9成，因此，桃園自4月9日開始，將強制請乘客戴口罩搭公車。

桃園也會從明天開始，提前加強勸導乘客戴口罩搭公車，由客運公司及司機向乘客說明，希望減少感染的風險，也請市民朋友多多配合，一起加強防疫，守護自己的健康！

網友在鄭文燦臉書留言，「要那個柚子出來搭捷運不要戴口罩啦！」「你的長官之前不是說不用戴口罩嗎？」「現在才知道戴上口罩的問題重要，但是不知順時鐘還是逆時鐘？若是順時鐘一星期3片和未來的4.5片夠嗎？若是逆時鐘建議還是惦惦吃三碗公好了」、「台灣價值高的才能逆時中先喊」！

柚子醫師陳木榮曾在臉書分享 Icu醫生陳志金的觀點，認為因為目前還沒有社區感染，搭捷運或公車，也不需要戴口罩，如果不放心，你可以戴一般口罩，但是可以不必戴外科口罩。

理由有二：

1.你被傳染新冠肺炎的機率很低。

2.你如果萬一遇到了趴趴走的病人，其實，外科口罩防護不了！

(中時電子報)