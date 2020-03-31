新冠肺炎全球大流行，專家建議避免人潮聚集，但供不應求的公立幼兒園總讓家長搶破頭，桃園市教育局首度開放網路報名，不但4月1日起可查詢各幼兒園招生簡章及名額，還有「幼兒園補助小神算」試算可領取的津貼，24日開放第一階段報名，歡迎家長多利用。

教育局指出，今年共計新增18園，增加63班、1750個名額，除了現場報名外，也首度開放網路報名，即起可上「桃園市公立及非營利幼兒園招生網（網址：http：／／kids.shlps.tyc.edu.tw）」查詢各幼兒園招生簡章及招收名額，也可以先閱讀線上登記教學，了解報名流程。

4月24日8點30分起現場和網路同步開放報名，為配合防疫，現場登記時，以1名家長代表進入幼兒園辦理，排隊時前後應保持1.5公尺以上並避免交談，入園時須配合測量體溫及手部消毒，發燒者將禁止進入，建議家長多利用網路報名。

教育局指出，今年將採2階段招生，首階段以4足歲以上幼兒（2014年9月2日至2016年9月1日出生），開放設籍於公立或非營利幼兒園所在行政區者報名，如有缺額才開放3足歲以上幼兒（2016年9月2日至2017年9月1日出生）登記，學齡滿2足歲（2017年9月2日至2018年9月1日出生）的幼兒，同樣在第二階段報名設有2歲幼幼專班的幼兒園，任一階段爆滿都將採電腦抽籤決定。

身障、低收、原民、特殊境遇幼兒及中高度身障子女，不限設籍地一律優先入園，家有3胎以上的4歲童、父或母非本國籍的5歲童、身障兒的4歲以上兄弟姊妹，也都納入優先入園對象，希望鼓勵生育、協助家庭減輕子女就學負擔，也讓外籍人士的子女提前熟悉台灣文化、融入在地。

109學年度在中壢區忠福國小、新屋區東明國小、觀音區富林國小、楊梅區水美國小等4校新增附幼，並於蘆竹區蘆竹國小、龍潭區龍潭國小、龜山區福源國小等3校附幼增班；另使用蘆竹區外社國小、桃園區同德國小、莊敬國小、建國國中、文昌國中、楊梅區瑞坪國中、楊梅國中、永福園、龜山區龜山國中、幸福國中、中壢區過嶺國中、六二園、龍潭區凌雲國中、大溪區大溪國中等14所學校餘裕空間或校地開辦非營利。

西門國小附幼、東門國小附幼、迴龍國中小附幼、中壢高鐵幼兒園大崙分班、草漯非營利、建國非營利、六二非營利、過嶺非營利、永福非營利、光峰非營利及凌雲非營利等11園設置2歲專班。

(中時 )