針對新冠肺炎疫情嚴峻，桃園市長鄭文燦表示，配合政府口罩擴大政策，公車、客運、機捷，9日起若沒有配戴口罩，就不能搭乘。也會請客運駕駛1日起在車上廣播相關政策。

鄭文燦表示，由於目前已近9成乘客配戴口罩搭乘公共運輸，4月1日起全市搭乘公共運輸工具將全面勸導乘客配戴口罩，並於4月9日起強制實施，減少感染風險。

(中時 )