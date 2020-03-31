4月9日起 桃園公共大眾運輸強制戴口罩 18:592020/03/31 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦表示，配合政府口罩擴大政策，公車、客運、機捷，9日起若沒有配戴口罩，就不能搭乘。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對新冠肺炎疫情嚴峻，桃園市長鄭文燦表示，配合政府口罩擴大政策，公車、客運、機捷，9日起若沒有配戴口罩，就不能搭乘。也會請客運駕駛1日起在車上廣播相關政策。 鄭文燦表示，由於目前已近9成乘客配戴口罩搭乘公共運輸，4月1日起全市搭乘公共運輸工具將全面勸導乘客配戴口罩，並於4月9日起強制實施，減少感染風險。 (中時 ) #口罩 #運輸 #公共 #鄭文燦 #政策 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國為何成疫情震央 01:162020/03/27 時論廣場 《口罩時尚》服裝設計師汪俐伶、葉佳靜趕工製口罩 抗疫好時尚 21:042020/03/27 時尚 供應醫護人員口罩、防護衣 Gap、MLB加入防疫行列 04:102020/03/28 全球財經 用統計數據識破真相 04:102020/03/28 專題周報 自我保護 嘉市鼓勵學子戴口罩 04:102020/03/28 地方新聞 記者駐美國重疫區 戴口罩採訪遭歧視 04:102020/03/28 娛樂新聞 台灣設計師加持 口罩變身時尚配件 04:102020/03/28 時尚消費 謝金燕神預言 掀口罩時尚風 04:102020/03/28 時尚消費 轉產口罩風潮漸退 04:092020/03/29 專題周報 口罩的異想世界 鬥美耍心機 04:102020/03/29 地方新聞 生活熱門新聞 不平靜！劉真、郝柏村相繼辭世 命理師曝玄機 - 生活 周三起連雨5天 氣象局曝清明連假降雨熱區 - 生活 感染源不明！一看確診師大生足跡...網驚呼學校不妙了 - 生活 台灣防疫恐失守？唐綺陽揭關鍵：小心這些變破口 - 生活 觀光局員工5歲兒染疫 桃私幼17師生停班 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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