馳援武漢近2個月 大陸院士李蘭娟31日返回杭州 19:212020/03/31 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸院士李蘭娟返回杭州。（取自中新網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 31日下午，馳援武漢近2個月後，大陸國家衛健委高級別專家組成員、中國工程院院士李蘭娟及團隊返回杭州，李蘭娟院士的丈夫、中國工程院院士鄭樹森前往杭州蕭山國際機場迎接。 李蘭娟院士團隊由10人組成，包含感染病學、重症醫學、院感、護理等專業，2月2日抵達武漢，進駐武漢大學人民醫院東院區，透過近2個月的努力，該團隊降低了重型、危重型患者的病死率，團隊關於重型新冠肺炎患者的臨床救治經驗和研究成果，已寫入了國家診療方案。 (旺報 ) #李蘭娟 #院士 #武漢 #團隊 #疫情 #新冠肺炎 #杭州 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國超越義大利 成新冠肺炎確診第二高 00:302020/03/27 國際 G20視訊峰會 習籲減稅救全球 04:092020/03/27 焦點新聞 武漢台商：何不就地包機省奔波 01:142020/03/27 話題觀察 新冠肺炎》義大利新增969死亡 創單日最高！累積確診數成全球第2 03:382020/03/28 國際 首班車來了！武漢地鐵正式恢復營運 11:092020/03/28 兩岸 上海至武漢鐵路交通今早復駛 送外地武漢旅人回家 14:262020/03/28 兩岸 女星閃嫁大25歲百億富商 一張慶生照洩驚人豪門生活 21:452020/03/28 娛樂 專家傳真－當疫情來襲 帶動改變契機 04:102020/03/30 產業特刊 《營建股》台開集團花蓮、金門 「疫」轉身迎商機 12:332020/03/30 財經 長釘封門 北韓新冠患者一家五口慘死 17:442020/03/31 國際 兩岸熱門新聞 陸美團隊從蝙蝠找到新冠病毒抑制劑 - 兩岸 與陸歐科技大比拚 美衛生部加速研發新冠疫苗 - 兩岸 陸出大招防控無症狀感染者 專家支持 - 兩岸 大陸已出現1541例 無症狀感染者 - 兩岸 馳援武漢近2個月 大陸院士李蘭娟31日返回杭州 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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