31日下午，馳援武漢近2個月後，大陸國家衛健委高級別專家組成員、中國工程院院士李蘭娟及團隊返回杭州，李蘭娟院士的丈夫、中國工程院院士鄭樹森前往杭州蕭山國際機場迎接。

李蘭娟院士團隊由10人組成，包含感染病學、重症醫學、院感、護理等專業，2月2日抵達武漢，進駐武漢大學人民醫院東院區，透過近2個月的努力，該團隊降低了重型、危重型患者的病死率，團隊關於重型新冠肺炎患者的臨床救治經驗和研究成果，已寫入了國家診療方案。

(旺報 )