私立中興高級商工職業學校時尚造型科張羣岳，自小跟隨爸爸張文光到縣內各社福機構，參與義剪整理儀容，今年更考取男子理髮乙級技術士證照。苗栗縣長徐耀昌31日接見表揚，讚張羣岳為苗栗之光，並能發揮專長與愛心，回饋家鄉。

張羣岳在理髮世家、志工家庭中成長，爸爸張文光更為現任苗栗縣理剪燙髮推廣協會理事長，張羣岳從小在家中長輩耳濡目染之下朝著髮型設計的道路努力發展，並進入中興商工時尚造型科，穩扎穩打奠定基礎，家中爸爸、媽媽、爺爺、奶奶也縣內志願服務團的志工，因此他會利用寒暑假期間，跟著一起參與義剪活動，以及縣府志願服務社團送愛心服務到家計畫，關懷苗栗市的獨居長者，並將專業理髮技術學以致用，回饋鄉里。

張羣岳就學期間精進自我專業技術，去年獲得第7屆國際盃美容美髮大賽男子平頭組剪髮冠軍，今年考取男子理髮乙級技術士證照。縣長徐耀昌31日表揚，並肯定張羣岳的理髮技術上的堅強實力，期勉他能將所學持續回饋家鄉，進而帶動更多青年學子共同參與志願服務，協助社會弱勢族群。

(中時 )