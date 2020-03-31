國民黨主席江啟臣率祕書長李乾龍、立委吳斯懷等人赴中華戰略學會，在王文燮靈前90度鞠躬致哀。（讀者提供）

國民黨主席江啟臣率祕書長李乾龍、立委吳斯懷等人赴中華戰略學會。（讀者提供）

前黃復興黨部主委王文燮、前國民黨副主席郝柏村相繼辭世，國民黨主席江啟臣至感哀慟，除了指示黨部全力協助治喪事宜，繼昨天先傳簡訊向郝龍斌致哀，今天下午在未公開行程下，由不分區立委吳斯懷等人陪同，到王家設在中華戰略學會的靈堂，在王文燮靈前90度鞠躬致敬，並向家屬致哀及慰問。

據指出，江啟臣、郝龍斌原本約明天見面，不過郝柏村昨天辭世，江啟臣第一時間致電未能聯繫上，立即發簡訊致哀，兩人會面之事也延後。因郝家尚未設靈堂，江尚未前往致哀，但也在臉書表達哀慟及緬懷，國民黨臉書粉專今天也貼出「戎馬一生，公忠體國」的頁面，表達「郝北北！您樹立的典範將永存我輩心中。」

王文燮辭世後，靈堂已設在他擔任理事長的中華戰略學會。江啟臣今天下午結束桃園市議會拜會黨團的行程後，就偕黨祕書長李乾龍、黃復興黨部書記長韋渝惠、不分區立委吳斯懷到學會，在靈前90度鞠躬向王文燮致敬，也向家屬致哀，中華戰略學會祕書長韋家慶在場接待。

據指出，王文燮的長子也告訴江啟臣，他父親生前就非常支持江啟臣，也深深期待江帶領國民黨改革、重新奮起；江啟臣很感動，表示他全力以赴，也表達黨中央會全力協助治喪事宜。

據指出，明天中常會一開始，江啟臣將率全體中常委默哀，追思兩位上將，再進行常會。黃復興黨部也在籌畫為兩位上將覆蓋黨旗等致哀榮事宜。

(中時 )