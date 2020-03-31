相信不少「老司機」們都知道情色付費平台SWAG尺度大膽，提供私訊聊天和大尺度影片傳送功能。近日有網紅正妹竟然直擊SWAG的拍攝現場，沒想到才開始約3分鐘的時間，這名網紅正妹直接開門走人。

23歲的D奶網紅願願的頻道中有許多不同系列影片，包含了遊戲直播、Cosplay、福利開箱等，其中更有「大尺度」主題，果然吸引不少宅宅和同好支持，而這次她帶領網友們來到SWAG主播主沐沐，位在宜蘭民宿「現場直擊」。

沐沐受訪直白表示，「看我的臉就知道，有點色，所以覺得能這樣又能賺收入的話，當然是好啊」。（圖／翻攝自YouTube ）

當然影片一定是將馬賽克打好打滿，但透過現場音和可看到的動作，粉絲雖然只能聞香，但願願可是親身體驗到滿滿的「臨場感」。拍攝過程中，沐沐還不斷看向願願，甚至邀請她入境，當場讓願願驚呼害羞，最後甚至奪門而出。

有網友居然敲碗，呼籲網紅願願要不要加入SWAG。（圖／翻攝自YouTube ）

願願最後是在門外等待拍攝結束，才進行採訪，問到沐沐投身當直播主的動機，沐沐相當直白的表示，「看我的臉就知道，有點色，所以覺得能這樣又能賺收入的話，當然是好啊」，沐沐也透露，影片中的男優有時候會找粉絲，也有長期配合的粉絲，會看主題需求來尋找。最後沐沐也透露，當Swagger的收入都可以達到6位數，而且還不包括獎金。影片曝光後，下方也吸引了許多粉絲留言，「我在影片面前都快受不了了，現場直擊無法馬賽克阿」、「刺激刺激」、「願願整個被衝擊到」。

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(中時電子報)