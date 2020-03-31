高市副市長葉匡時（右二）今晚到鳳山冰店預購5000元，響應「暖心預購」活動。（翻攝葉匡時臉書／柯宗緯高雄傳真）

高市副市長葉匡時（中）今晚到鳳山冰店預購5000元，響應「暖心預購」活動，將送給第一線防疫人員。（翻攝葉匡時臉書／柯宗緯高雄傳真）

新冠疫情衝擊百工百業，高市府近日發起「暖心相守寄未來運動」，鼓勵消費者以「小錢多點」預購方式，協助社區鄰里商家周轉救急，目前有351家店響應推出促銷優惠。昨高雄市長韓國瑜拋磚引玉，率先認購5000元後，今（31）日副市長葉匡時也加入行列，自掏腰包1.5萬元採購冰品、食品，並發送慰勞防疫第一線人員。特別的是，葉匡時還特別點名3名高市在野黨議員接棒，希望防疫紓困不分藍綠。

經發局長伏和中指出，市府發起「暖心相守寄未來運動」，這是種社會運動，目的是有部分攤商、店家反映目前缺乏營運周轉金，因此比照坊間寄杯、預購的商業模式，鼓勵店家拋出預購優惠為誘因，消費者能以行動支持。

葉匡時今晚到鳳山「ICE＋」冰店，採購5000元的冰品送給鳳山區里幹事，感謝他們擔任防疫第一線工作人員。葉匡時表示，另外也請三民、左營區的區長代為預購這兩區各5000元商品給里幹事，因為這3區工作最為繁重。

葉匡時指出，此次活動除了支持我高雄的新創企業與在地型農，也希望防疫紓困不分藍綠，不分族群，不分性別，大家一起努力，他特別點名高市時代力量議員黃捷、民進黨議員李喬如、高閔琳3人一同響應。

(中時 )