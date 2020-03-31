兒童節連假即將到來，新冠肺炎疫情升溫，台北市教育局今年首度將兒童月多項活動延至7月，並發函到各國小，要求連假「不要有抄抄寫寫的制式作業」給學童，改由學生線上自主學習。

北市副市長蔡炳坤表示，以往兒童月的系列活動是4月整個月，今年延到7月推出，因為疫情衝擊，讓開學延後，暑假也延至七月中旬，屆時若疫情尚未趨緩，主活動延到8月也無妨，但要告訴學童「我們沒有忘記兒童節」。

蔡炳坤指出，本週4月2日至5日連續假期，希望父母、老師給孩子一個真正的兒童節，「不要有抄抄寫寫的制式作業」，讓孩子自己規畫學習與生活。蔡強調，台北酷課雲成效不錯，希望孩子能充分運用時間，完成線上自主學習。

教育局長曾燦金表示，教育局已經下達公文，希望孩子有不一樣的兒童節，讓兒童朝自由、自主線上學習方向邁進。而士林國小六年級學生陳品男說，以往連假期間，學校都會出生字練習、作文等作業，讓他覺得很枯燥，今年取消紙筆作業，因此目標要寫遊戲程式。

今年兒童月五大活動預計將順延至7月底前舉辦完成，包括「台北i學習」、「微夢想旅行」、「台北。我的家」、「兒童快樂fun暑假」、「歡樂地圖」等項目。而防疫期間，為提倡線上自主學習，tutorJr今現場捐贈國小兒童12堂線上coding課程，結合台北酷課雲，設置兒童月學習專區，提供北市兒童自由上線學習。

(中時 )