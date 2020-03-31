金門一場以「千篇一綠‧生活中的綠色療癒力」為主題的活動，讓人在緊繃的日常中，感受到一種另類免疫力，獲得頓時紓壓、放鬆的快感。（李金生攝）

〈植創美學設計工作室〉負責人蔡宜宸老師與大家開講，悉心指導如何在綠色小世界裡，成為一個稱職的「園丁」。（李金生攝 ）

生活中多來點綠色，會帶來更多活力和精采。在全球新冠肺炎疫情燒不停，金門一場以「千篇一綠‧生活中的綠色療癒力」為主題的活動，讓人在緊繃的日常中，感受到一種另類免疫力，獲得頓時紓壓、放鬆的快感。

這場由金門縣身心障礙者福利服務中心主辦，社團法人金門縣康復之友協會承辦，運用公益彩券盈餘的補助舉辦，以平日較少有社交活動的身心障礙者和家屬為對象的活動，期待透過自己動手做園藝，與大自然植栽做朋友，紓解生活中的壓力，也讓照顧者在一盆盆的綠色小世界中，獲得喘息和重拾能量的機會。

主辦單位邀請擁有中華國際人才培訓與發展協會園藝治療師證照，在植物與媒材的結合領域有專業研究的〈植創美學設計工作室〉負責人蔡宜宸老師與大家開講，悉心指導如何在綠色小世界裡，成為一個稱職的「園丁」。

蔡宜宸示範運用繽紛色彩在枯燥的塑膠盆，畫上各種討喜、逗趣的笑臉，透過簡單的穿綁小手、小腳，搭配觀葉植物與多肉植物，釋放出一種來自大自然，讓人賞心悅目，又充滿療癒力的情調。

蔡宜宸說明，她希望透過傳遞手作樂趣給愛植物的人，讓大家在一盆盆綠色小世界中，灌溉和梳理一畝畝心田的過程，得到一種心靈的靜謐和安寧，也讓更多人理解和建立雅致的生活美學，讓每天的日常從一成不變的枯燥乏味，進入更加多彩繽紛的境界。

(中時 )