黃曉明、尹正、佘詩曼領銜主演的《鬢邊不是海棠紅》正在熱播，尹正飾演商細蕊獲好評，尹正繼扮上楊貴妃、鄒氏旦角，被讚比女人還女人。尹正首次和黃曉明合作，尹正透露：「很幸運，可以一起演戲挺高興，曉明哥是我尊敬的前輩，也是我的榜樣。」
黃曉明劇中飾演形象帥氣呼風喚雨的二爺，卻被尹正狠打，黃曉明表示：「是真打！對我又咬又啃，別看他小拳頭，相當硬，而且夏天很熱，我們拍完車上那場戲全身汗都虛脫。」尹正也面露不好意思回：「曉明哥相當敬業，要求我真打。」
黃曉明不僅挨打，有一場尹正邊吃餅乾邊聊天，講到情緒激動，嘴裡咀嚼過的餅乾噴出，弄得黃曉明滿身。黃曉明透露：「劇本裡本來是沒有這段，為讓戲劇呈現好玩，所以加了很多創作。」
《鬢邊不是海棠紅》由于正總監製、惠楷棟執導，劇中商细蕊個性直來直往，為伸張正義橫衝直撞，引起廣大的網友們討論「為什麼他那麼瘋？」瘋勁上頭六親不認，直到劇情演出父子情節，商細蕊童年時期經常被家暴，被爸爸拿藤條揍。
而網友們更猜出原因，正是因為「袁春望是他爸爸！」于正看到網友們評論後笑說，演出商细蕊爸爸一角的是《延禧攻略》的袁春望，由王茂蕾飾演，從前期情深到後期愛不到黑化，也是另一種瘋的典型，將兩部大劇串聯，讓製作人于正讚網友們真的太幽默了。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。