黃曉明、尹正、佘詩曼領銜主演的《鬢邊不是海棠紅》正在熱播，尹正飾演商細蕊獲好評，尹正繼扮上楊貴妃、鄒氏旦角，被讚比女人還女人。尹正首次和黃曉明合作，尹正透露：「很幸運，可以一起演戲挺高興，曉明哥是我尊敬的前輩，也是我的榜樣。」

黃曉明劇中飾演形象帥氣呼風喚雨的二爺，卻被尹正狠打，黃曉明表示：「是真打！對我又咬又啃，別看他小拳頭，相當硬，而且夏天很熱，我們拍完車上那場戲全身汗都虛脫。」尹正也面露不好意思回：「曉明哥相當敬業，要求我真打。」

黃曉明、尹正戲裡互動深受網友喜愛。（愛奇藝台灣站提供）

黃曉明遭竊尹正挺身逮捕小偷。（愛奇藝台灣站提供）

黃曉明不僅挨打，有一場尹正邊吃餅乾邊聊天，講到情緒激動，嘴裡咀嚼過的餅乾噴出，弄得黃曉明滿身。黃曉明透露：「劇本裡本來是沒有這段，為讓戲劇呈現好玩，所以加了很多創作。」

《鬢邊不是海棠紅》由于正總監製、惠楷棟執導，劇中商细蕊個性直來直往，為伸張正義橫衝直撞，引起廣大的網友們討論「為什麼他那麼瘋？」瘋勁上頭六親不認，直到劇情演出父子情節，商細蕊童年時期經常被家暴，被爸爸拿藤條揍。

而網友們更猜出原因，正是因為「袁春望是他爸爸！」于正看到網友們評論後笑說，演出商细蕊爸爸一角的是《延禧攻略》的袁春望，由王茂蕾飾演，從前期情深到後期愛不到黑化，也是另一種瘋的典型，將兩部大劇串聯，讓製作人于正讚網友們真的太幽默了。

尹正在《鬢邊不是海棠紅》中被讚「比女人還女人」。（愛奇藝台灣站提供）

《延禧宮略》袁春望在《鬢邊不是海棠紅》中飾演商細蕊爸爸。（愛奇藝台灣站提供）

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