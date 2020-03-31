世界羽球在官方網站上宣布凍結世界排名，而且還追溯到上周，因此，戴資穎的150周球后光榮紀錄必須再等等。

受到新冠肺炎疫情影響，世界羽聯先前已經宣布暫停3月17日至4月底的所有比賽，目前看來這個暫停令恐怕會持續延續下去。

有鑑於此，世界羽聯決定先凍結世界排名，而且追溯至第12周，也就是全英公開賽後的那一周。戴資穎憑藉全英公開賽奪冠加持，從大陸好手陳雨菲的手中搶回球后寶座，目前球后周數148周，延續著傳奇之路。

(中時 )