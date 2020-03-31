世界羽聯凍結世界排名 小戴150周球后再緩緩 19:132020/03/31 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 世界羽聯凍結世界排名，戴資穎的球后周數也凍結在148周。(資料照／Badminton Photo提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界羽球在官方網站上宣布凍結世界排名，而且還追溯到上周，因此，戴資穎的150周球后光榮紀錄必須再等等。 受到新冠肺炎疫情影響，世界羽聯先前已經宣布暫停3月17日至4月底的所有比賽，目前看來這個暫停令恐怕會持續延續下去。 有鑑於此，世界羽聯決定先凍結世界排名，而且追溯至第12周，也就是全英公開賽後的那一周。戴資穎憑藉全英公開賽奪冠加持，從大陸好手陳雨菲的手中搶回球后寶座，目前球后周數148周，延續著傳奇之路。 (中時 ) #新冠肺炎 #世界羽聯 #世界排名 也許您會感興趣 推薦閱讀 從總統到名嘴 他7年恐嚇150人 04:102020/03/28 社會新聞 東奧延期 前球后按讚支持 21:272020/03/29 體育 首班類包機返台 已採檢150人全陰性 14:322020/03/30 生活 美股飆近700點！台股早盤大漲逾150點 挑戰9800 09:002020/03/31 財經 戴資穎球后在位150周 明出關練球 13:052020/03/31 體育 體育熱門新聞 戴資穎球后在位150周 明出關練球 - 體育 NBA》勇士不想選球弟 竟因看衰前景 - 體育 《時來運轉》新冠肺炎全球股災 他買運彩竟大賺 - 體育 世界羽聯凍結世界排名 小戴150周球后再緩緩 - 其他 世界棒總發文見驚喜！中華英雄比讚…台灣網友暴動了 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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