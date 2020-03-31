大陸國家統計局31日公布3月大陸官方製造業PMI在上月大幅下降後意外反彈至52％，台灣學者表示，由於業者加緊趕工之前失去的訂單使3月製造業PMI回升，但他認為數值過高，大陸仍面臨上游原物料不順、農民工移動受阻，加上目前歐美疫情嚴峻沒訂單，大陸製造業復工復產狀況依然不佳，預估下月PMI將再跌。

大陸國家統計局公布3月官方製造業PMI大幅反彈至52％，較上月回升16.3個百分點，創下2017年9月以來最高標準。

中經院第一研究所助研究員王國臣表示，由於大陸製造業業者加緊趕回之前中斷的訂單，因此3月製造業PMI回升，但他認為反彈至45％才正常，此次公布的數據太高。大陸現仍面臨上游原物料不順暢、農民工返城問題，以及歐美疫情嚴峻鎖國沒訂單等挑戰，因此數字「不可能這麼高」，王國臣說，下月製造業PMI恐怕又會下跌。

另一方面，王國臣預測，台灣3月製造業PMI一定會下跌，且他悲觀的認為將跌至50％以下，台灣近期出口及內需市場萎縮，且消費減少近期投資也變得較保守，3月製造業PMI「40％到45％已經不錯。」

(旺報 )