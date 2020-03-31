新冠肺炎疫情衝擊各行各業，光陽執行長柯俊斌表示，一向致力於免除貨物稅望能減輕民眾購車負擔，而3月25日車輛公會會議，也決議提出給經濟部工業局「17％貨物稅降為0％」專案，期盼政府在此時共體時艱，讓減輕民眾購車負擔。

對於林佳龍部長對於重機上國道的重啟評估檢核，柯俊斌也呼籲，政府可增加離峰時間讓大型機車上1、3號國道。

新冠肺炎疫情衝擊全球，國內外都受影響，柯俊斌表示，台灣機車總體市場燃油車今年較去年同期增加15,000台的購車銷量，相較於電動車則較去年同期減少4000多台的銷售、下降15％，雖然「油電平權」目前未達到完全滿意狀態，但今年已有許多地方政府將補助差距縮小，或達成公平。

雖然疫情延燒，不過柯俊斌說，預測Q4是旺季，主要原因為環保署今年底將逐年減少對汰舊換新車的補助、截止ABS車款補助，因此下半年市場上將會有一波購車潮。

外銷市場方面，光陽、三陽3月底開始已可以正常供應歐洲、東歐、中亞、中南美、東南亞地區，但也坦言歐洲市佔3成的義大利、市佔2成的西班牙因疫情嚴重，多數地區經銷商暫停營業，訂單確實稍減，要待疫情明朗，屆時訂單可回溫。

(中時 )