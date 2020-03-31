南大附小、後港國小學童至台南楠西梅嶺福來百年梅園採梅、體驗脆梅。（劉秀芬攝）

南大附小、後港國小學童至台南楠西梅嶺福來百年梅園採梅、體驗脆梅。（劉秀芬攝）

南大附小、後港國小學童至台南楠西梅嶺福來百年梅園採梅、體驗脆梅。（劉秀芬攝）

南大附小、後港國小學童至台南楠西梅嶺福來百年梅園採梅、體驗脆梅。（劉秀芬攝）

國立台南大學附設實驗國民小學與台南七股區後港國小進行校際共學，26日兩校學童29人到台南楠西梅嶺福來百年梅園進行青梅專題探究課程，小朋友竿採青梅，再把梅子帶回學校漂洗和糖漬，體驗脆梅製作，雖然過程複雜，參加的學生說很有成就感。

南大附小指導老師陳怡均表示，青梅是楠西重要的經濟作物，為了讓學童認識脆梅的製作方式，很久前就安排了這個活動，雖然新冠肺炎疫情發燒，但校方也都做好防疫措施，經教育局同意才出發。福來梅園園主陳居峰透露，清明節前最適合做脆梅，雖然今年梅子歉收，但仍全力配合教育活動。

學童到了百年梅園，除了手採青梅外，也體驗用長竿敲打梅樹，再撿拾掉落的梅子。後港學生王軍奕說，拿著長竿敲打梅樹是很特殊的嘗試，敲太小力沒辦法敲落梅子，敲太大力又怕傷到梅樹，看到青梅像雨一樣掉落，好像下了一場「梅雨」，真是太好玩了。

採完梅子後，小朋友用鹽把青梅搓到有點溼溼亮亮的，接著用鵝卵石把青梅敲出裂口以便排出苦汁，再把這些脆梅半成品帶回校進行後續的漂洗和糖漬工作。

南大附小學生游騰棨說，青梅要在大盆子裡泡10個小時，用最小的流水不間斷的進行漂洗作業，甩乾後再糖漬，連續3天更換更高濃度糖水，過程繁複，好吃的脆梅得來不易。

後港國小校長方婉真表示，青梅專題探究課程讓學生從採梅到製梅完整體驗，學生也展現自主學習的旺盛企圖心。

(中時 )