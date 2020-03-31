國民黨立委陳玉珍昨天質詢指「中華民國是一個國家，但台灣不是」，被行政院長蘇貞昌指責「沒資格當國會議員」。國民黨青年部主任蕭敬嚴在臉書砲轟選新北市長輸近30萬票卻高升「中華民國」行政院長的人，還嗆民主選舉產生的國會議員，「蘇貞昌到底是當哪國的行政院長？」

蕭敬嚴說，我國的國號叫做「中華民國」，現在治權範圍包含台澎金馬，而非叫做「台灣」還是「台灣共和國」，請問哪點有錯？我們平時口語上會用「台灣」來簡稱「中華民國」這個國家，現在我們的統治範圍也只在台澎金馬，但並不代表我們國家的名字就叫做「台灣」。

他回嗆蘇揆說，「你要把國號改成叫做『台灣共和國』的話，就請你大方說出來，然後勇敢推動變更國號。不要在那邊崩潰。」陳玉珍委員的意思，「就是要凸顯你們這些假愛國真台獨的嘴臉，結果你馬上就現出原形了，還沾沾自喜？」

他表示，蘇貞昌嗆陳玉珍沒資格當國會議員，但陳玉珍是透過民主選舉、有民意基礎產生出的立法委員。有沒有資格，絕對不是一個選新北市長輸了快30萬票，卻還可以高升當行政院長的人有資格說嘴的。更何況蘇貞昌還不認中華民國這個國家，到底有什麼資格當中華民國的行政院院長？還是有官當就真香？

蕭敬嚴嗆蘇揆說，「如果真的不喜歡中華民國的國號，就請你們修憲。現在你們是執政黨，還是完全執政，不要只會一直拿台獨當提款機。」台獨自助餐一直吃不會吐嗎？

(中時 )