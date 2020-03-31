市場上的信用卡百百種，星展銀行（台灣）今（31）日表示，全新「星展優仕商務御璽卡」特別標註「僅接受企業客戶」申辦，而且非常聚焦在「交通差旅優惠權益」，提供囊括高鐵接送、高鐵購票、市區停車、計程車儲值優惠等的通勤禮遇，且提供客製化卡面，卡片正面將為持卡企業主，印上企業商標、企業名稱及統一編號，成為信用卡市場的特殊商品。

星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基表示，銀行內部一直都有思考跨部門服務，這張新卡是能滿足信用卡友的一般刷卡消費需求，同時企業客戶某些支出可透過電子簽單月結付款，能免去繁瑣的單據統整步驟，有效做好費用控管。

4家外商銀行在台灣發行的信用卡，卡別從現金回饋、紅利點數，到特定通路或聯名卡都有，但限定公司企業申請的信用卡，各家也都有，卻都不是主力商品。然而，掛名「商務卡」（commercial cards）卡別，有商業銀行部門的支持，甚至功能可以加大採購支付使用，使用金額額度比一般消費者使用的信用卡加大許多。

像「星展優仕商務卡」，銀行表示，今年上半年期間，核卡後30天內刷卡消費超過新台幣6,000元，即可獲得免費高鐵站接或送，合計最高2次。即日起至12月31日止，前月消費達新台幣20,000元，當月享2張高鐵一般車廂88折、「台灣聯通」市區停車每天1次最高2小時優惠，滿足企業客戶差旅與日常交通停車需求。

在現金回饋方面，「星展優仕商務卡」則提供國內國內消費1.2％，海外消費2.5％的實質回饋。新卡上市，12月31日前，當月消費達新台幣20,000元，再享海外消費現金回饋加碼0.5％，海外消費現金回饋合計高達3％，為企業客戶進行跨國電商線上購物、支付海外消費時，提供實質回饋。

(工商 )