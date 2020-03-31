陳忻玥接連與天王蕭敬騰（老蕭）、師兄高爾宣合唱造成極高網路聲量，將在4月13日發行個人首張專輯《Am I Who I Am》。她參加《聲林之王2》表現大受好評，卻僅挺進十五強，老蕭在她被淘汰那集這重心長跟她說「我覺得妳應該都知道！比不比賽不重要，你就專心讓自己開心唱歌就好！」這句話讓她受用無窮，她告訴自己，不管外界發生什麼事，她都要讓自己回歸到最愛唱歌這件事！之後錄單曲時心情放鬆，表現也更游刃有餘。

今年25歲的陳忻玥，從小就喜歡唱歌愛表演，國小國中都在合唱團，高中因為喜歡自彈自唱加入吉他社開始創作，一路到大學兼差駐唱歌手，中間歷經兩次休學復學摸索思考人生未來道路，直到遇到伯樂陶山才確定自己想走歌手之路。

她在2016年年底一次駐唱直播而被音樂製作人陶山發掘，但她竟然一口拒絕簽約，她解釋說：「因為覺得自己不夠格！當時陶山老師主動提簽約我真的嚇壞，怕能力不夠會砸了老師的招牌，所以懇請老師給我一年時間！」一年後她帶著創作〈猜〉跑去找陶山，才正式加入陶山音樂，成為高爾宣的師妹。

除了自創曲及靈魂美式唱腔廣獲歌迷喜愛及好評，陳忻玥去年與高爾宣男女對唱他專輯中的夯曲〈Without You〉，MV在半年內衝破千萬點閱數字，問陳忻玥與高爾宣合拍MV壓力大嗎？她表示：「拍MV時其實很興奮，也老早做好功課及準備好要和爾宣面對面對唱的表情肢體反應，結果沒想到他比我緊張，一到攝影棚第一句竟然對我說『好尷尬哦！』讓我笑到不行！當下覺得他超真實超可愛！」

兩人都很喜歡狗，在現場聊天時，以狗打開話題，陳忻玥形容高爾宣像是內在很溫柔、外在很迷人的「黃金獵犬」，沒想到高爾宣卻自爆覺得自己的臉比較像是法鬥！

陳忻玥將於4月發行首專輯《Am I Who I Am》。照片提供：陶山音樂

高爾宣與陳忻玥男女合唱，受到許多粉絲關注。照片提供：陶山音樂

(中時 )