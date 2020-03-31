金曲台語歌王翁立友推出台語新專輯《眼中淚》，新歌《哩來哩來》是他鮮少演唱國台語雙聲帶舞曲，笑說演唱恰恰舞曲，真是大挑戰，錄音室磨唱30遍以上，就是要唱出搖擺的感覺。而拍攝新歌MV則找來謝金晶當女主角，兩人過往多次合作對唱，而此次破例，謝金晶不獻聲的以身力挺，而MV中翁立友化身007龐德，謝金晶則一身性感紅舞衣。

謝金晶身穿一襲火辣的紅舞衣開衩直達腰際，胸口採中空設計，為求完美的高難度舞步演出，還大膽的捨棄內褲，她緊貼著翁立友撫摸熱舞，性感指數破表，翁立友則尷尬的杵在原地不敢亂看，被謝金晶封號人形立牌，翁立友則說謝金晶穿得好性感，超怕她穿幫，「我都不敢直視耶，好怕她會穿幫，金晶真是長大了，但我腦海不斷的浮現豬大哥身影，一想到全身就僵直的不敢造次」，在心中直喊：「阿娘喂。」

謝金晶則坦言：「其實心中超忐忑不安的，雖然舞衣緊貼著，不擔心走光，但沒有穿小褲褲還是感覺怪怪的，會感到害羞。」兩人拍攝現場，一場性感浪漫共舞，卻NG連連，花了6小時才完成。

而提到近況，久未露面的謝金晶表示近日疫情期間，除了防疫外也給自己一段休息時間，忙著學開車，而入行以來一直努力工作，想為母親與外婆買房，近日也勤看房屋，謝金晶說翁立友很熱心給予經驗分享意見，「還介紹房仲給我，讓我的買房計畫正加快的實現中。」

(中時 )