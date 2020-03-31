新冠肺炎疫情加劇，疫情讓大家保持社交距離(另譯：社交疏離），各國專家大多建議人與人間應保持1到2公尺的距離。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，室外的社交距離至少1公尺，室內至少1.5公尺，無法維持距離的情況就一定要戴口罩要戴口罩。要如何拿捏1.5公尺？發言人莊人祥表示，可以想像是在跳「吉魯巴」。

陳時中表示，只要未保持室外1公尺，室內1.5公尺的社交距離，就建議戴口罩；若吃飯無法戴口罩，就需要用隔屏隔開建議。陳時中表示，現階段仍以軟性的政策為主，呼籲大家自律、予以配合。罰則要再看大家可以配合的情況，再加以訂定。

民眾要如何拿捏社交距離1公尺到1.5公尺？發言人莊人祥表示，可以想像是在跳「吉魯巴」，1公尺大概就像是2個人手臂伸直的距離；那如果是要測出1.5公尺，那就2個人手臂伸直外，再各退一步的距離。

餐廳方面，莊人祥說有看到一些餐廳已讓用餐者只面向同一方向坐著，不會有雙方對看的情況，或比較大的圓桌只坐4個人，都是可行的方式。

(中時電子報)