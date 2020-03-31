明天4月1日是清明4天連假前的最後一個交易日，投資人到底要不要抱股過長假？股市名師有兩派看法，保守者認為，若手中持股站上5日均線，可續抱，但宜設好風險控管；但樂觀派則建議抱股過清明，現金水位可以降到最低。

台股31日早盤開高後，指數一度上漲160點，盤中因道瓊期貨翻黑，漲幅快速收斂，權值股台積電無畏連假賣壓，尾盤在大單敲進下，拉抬大盤指數終場上漲78.63點，收在9708.06點。

從技術面觀察，由於台股成交量較之前縮減，大盤轉為區間震盪，KD指標持續向上攀升，下檔支撐可觀察9200點附近，上檔壓力在月線位置，盤整格局投資人買黑不買紅。

面對即將到來的清明連假，投資人該減碼、退場觀望，或是持股續抱、甚至加碼呢？

顧德投顧分析師張家豪指出，台股在過完年後，每逢星期一，加權指數幾乎都開低，主因在於星期六、日疫情發展不穩而帶給市場的不確定性，這點是重要觀察指標，如果這個慣性沒有改變，代表疫情發展的拐點並未來到。

他建議，若股價站上5日均線，且5日均線已翻揚表示相對強勢，可續抱觀察，否則投資人先空手待趨勢明朗再重新進場。

摩爾投顧投資長郭哲榮則表示，可以抱股過清明，現金水位可以降到最低。因為這次造成台股崩跌的原因是新冠肺炎疫情的蔓延，導致全球經濟衰退疑慮。但只要有解藥出來，這問題就可以解決，現在已經有越來越多解藥的好消息出現，紐約州最大的醫療保健供應商的執行長Dowling近期也說：「我很確定，在接下來的一兩週內，我們將發現其中一種或多種藥物確實發揮了作用。」

郭哲榮強調，不管是瑞德西韋還是奎寧，只要有一種解藥，確定治療新冠肺炎有效，並通過FDA的正式認證，股市就會在全球資金寬鬆的推波助瀾下，火山式的噴出，依據目前的資訊顯示，解藥問世的時間很快就會到了，投資人可以慎選個股，逢低入市。

(中時電子報)