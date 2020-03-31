遠東航空去年無預警停飛後，董事長張綱維一舉一動備受關注，檢方懷疑他涉嫌掏空遠航22億元資產，去年將他限制出境、出海，未料他27日竟偷偷返回公司，搬走現金800萬元，檢調昨緊急約談他並當庭逮捕，訊後聲押禁見。台北地院審理後，裁定張以800萬元交保。

遠東航空去年12月無預警停飛，北檢緊急依違反《民用航空法》等案傳張綱維。檢調懷疑張利用遠航重整成功，向合作金庫借貸22億元，卻藉口防範債權人追債，在2016年7月間私自挪用22億元，至個人名下的樺壹租賃公司，3年多來遲未回補，嚴重影響遠航營運，民航局也對此多次開罰。

檢調查出，張綱維涉嫌將樺壹等公司旗下長期滯銷的淡水「小坪頂」爛尾樓轉售遠航，充作合作金庫貸款擔保品，另還偽造債權關係，以重整遠航代墊款名義私挪資金，以此手法掏空。

檢調近日監控更發現，張綱維涉嫌在上周末偷偷返回遠航公司「搬錢」，當場與員工爆發衝突，檢方懷疑他企圖洗錢、籌資逃亡為，30日將他約談到案，訊後依違反證交法、民航法嫌疑重大，且有多名共犯未到案，有逃亡、串證、反覆實行犯罪之虞，向法院聲押禁見。

(中時 )