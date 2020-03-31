不受疫情影響，宏達電宣布，將原先為了全球數一數二的遊戲大展GDC準備的多場實體研討會內容，將自台灣時間4月1日凌晨起至5月中間，以每週一場線上研討會搭配現場問答的方式呈現，另外，高階VR硬體Cosmos Elite也將自4月1日起開放單獨選購。

宏達電從去年耶誕節假期起，針對VR硬體Vive系列的促銷一波波，繼今年農曆年前推出高階VR硬體VIVE Pro系列降價促銷，降價幅度從3,288元至7,000元不等之後，宏達電又宣布，為滿足消費者對於Vive設備的不同需求，也讓現有Vive使用者依手上的設備做不同的組合選購，將開放VIVE Cosmos Elite 單獨販售，售價為17900元，並於 4月1日起開放預購。

在3月下旬開麥的Vive Cosmos Elite原先都是以套裝形式出售，套裝內容包含預先裝設的外部追蹤器面板、兩個SteamVR基地台、兩個VIVE控制器，價格為29900元。這樣的銷售方式對於初次接觸Vive的消費者或許方便，可是對於手中已有Vive、Vive Pro、Vive Pro Eyes的消費者來說，套裝形式銷售只是徒增太多追蹤基地台，單獨販售Vive Cosmos Elite後，不僅售價比套裝組大幅下滑1.2萬元，也提供更多購買彈性。

另外，全球數一數二的遊戲開發商大會GDC先前已經宣布將延後至8月舉行，宏達電宣布，將原本為GDC規劃的現場實體研討會內容移師至線上，在美國舊金山時間3月31日至5月13日間每個星期二上午10點，舉行7場網路研討會，內容含括如何解析VIVEPORT數據來行銷VR內容、VIVE手部追蹤SDK的應用，以及如何透過VIVE Sync進行遠端會議工作等議題。

(工商 )