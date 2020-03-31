公開資訊觀測站最新公告，光麗-KY（6431）、太設（2506）、勝悅-KY（1340）、如興（4414）、東森（2614）及大略-KY（4804）等六家上市櫃公司，已獲主管機關同意申請延後至4月底前公告去（108）年度財報。

依公告資料顯示，上述六家公司分別於3月23～27日召開董事會通過將延後申報，僅有光麗-KY提出預計展延時間在4月24日，其餘五家均提出4月30日，均已獲主管機關同意。

(工商 )