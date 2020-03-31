6上市公司獲准展延去年財報 19:432020/03/31 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 公開資訊觀測站最新公告，光麗-KY（6431）、太設（2506）、勝悅-KY（1340）、如興（4414）、東森（2614）及大略-KY（4804）等六家上市櫃公司，已獲主管機關同意申請延後至4月底前公告去（108）年度財報。 依公告資料顯示，上述六家公司分別於3月23～27日召開董事會通過將延後申報，僅有光麗-KY提出預計展延時間在4月24日，其餘五家均提出4月30日，均已獲主管機關同意。 (工商 ) #如興 #大略-KY #東森 #勝悅-KY #太設 也許您會感興趣 推薦閱讀 四家2019財報 擬延至4月底 01:152020/03/27 證券．權證 東森去年財報擬延至4/30申報 14:112020/03/27 財經 東森購物「愛心希望鳳梨」2千組狂銷 助弱勢童快樂上學 20:582020/03/28 財經 七家上市櫃公司申請延後申報去年財報 12:502020/03/30 財經 社交電商興起 永豐東森合發聯名卡 14:412020/03/31 財經 「拉鍊+機能服+牛仔褲」共3家台商組隊 縫製防護衣、隔離衣日產50萬件 16:532020/03/31 財經 疫情衝擊 7家上市櫃去年財報難產 17:442020/03/31 財經 財經熱門新聞 有救了！川普找大咖喬油價 油市逆天復仇 - 財經 4天連假恐有大事…散戶明天賣光或抱股？ - 即時 青安房貸利率跌破1％ 買房好時機？小心成經濟泡沫亡魂！ - 財經 全球經濟衰退成定局 晶圓廠將掀關廠大潮 - 財經 就剩明天！58元買王品1股 爽拿2200元餐券 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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