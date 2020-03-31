影視特效製作商VHQ-KY（4803）2019年稅後淨利4.44億元、年減約13％，每股稅後盈餘11.6元，將配發現金股利0.6元、股票股利5元，總配發率52％。今年將積極開發大陸電商廣告、英美自製劇後製特效等新業務，可望成為新一波成長動能。

VHQ主營電影與網劇後製業務去年成長18％，毛利率59％，原定認列木星時代自製劇《大糖坊》一次性收益，受大陸影視產業結構調整影響，預計遞延至今年完成。預估第二季隨大陸疫情逐漸穩控制，影視業可望恢復開拍、院線開放，整體產業可望V型成長。

在新事業方面，VHQ去年第四季跨足大陸電商廣告後製特效市場，成為阿里巴巴電商平台主要網路電商廣告後製特效服務商；另佈局歐美後製市場，去年認列Netflix自製劇大廠後製華語原創戲劇《彼岸之嫁》，今年可望承接規模更大的英語自製劇後製特效業務。

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