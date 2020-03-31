新型冠狀肺炎疫情延燒，旅居北部的雲林縣水林鄉民吳依裳為回饋故鄉，同時感謝北港媽祖醫院設置的失智據點妥善照料故鄉的母親，特別製作1萬5000個口罩套，31日送給雲林縣學校、醫院及失智據點長輩使用，用感恩的心與大家共同抗疫。

吳依裳的84歲母親是水林鄉失智據點學員，以前在家不愛講話、記憶力一直退化，甚至連子女的名字也忘記了，到失智據點上課1年多後，整個人變開朗、精神較集中，身體狀況也改善許多，讓吳依裳非常感謝媽祖醫院設置的失智據點。

從事縫紉工作的吳依裳為了回饋故鄉，與3名員工趕工製作了1萬5000個口罩套，31日送給雲林縣各機關團體，她表示許多學校、醫院、照護單位缺乏口罩，尤其是年邁長輩與醫護人員，更需要口罩的保護，因此才想到捐口罩套給故鄉。

中國醫藥大學附設北港媽祖醫院獲贈230個口罩套，由院長吳錫金代表接受，他指出院方承辦衛福部失智照護服務計畫，在北港、水林、東勢3鄉鎮共設置4個社區失智據點，這些口罩套將發送給失智據點長輩、社區健康個案管理師使用，確保他們的健康安全。

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(中時 )