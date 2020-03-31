小朋友參與硨磲貝移植，對於美人魚住的貝殼感到很好奇。（莊哲權攝）

台東縣長饒慶鈴等人在富山漁業資源保育區進行硨磲貝移植復育。（莊哲權攝）

有「海中玫瑰」美譽的硨磲貝，1年只長大 約1到5公分，由於生長速度緩慢，加上人為採捕氾濫，台灣海域的數量已非常稀少，台東縣政府農業處與水試所合作，今天在富山漁業資源保育區潮間帶移植21顆硨磲貝，希望在當地志工守護下平安長大，打造硨磲貝花園。

台東縣政府農業處與農委會水試所澎湖、高雄、台東等研究中心合作，今天下午在台東縣卑南鄉富山漁業資源保育區移植21顆年約3齡、最大殼長約20公分的硨磲貝，由縣長饒慶鈴偕同富山國小的小朋友們將放硨磲貝的籃子移往潮間帶。

饒慶鈴告訴小朋友，硨磲貝的貝殼就是童話故事中美人魚的家，也是名畫「維納斯的誕生」女神腳下的貝殼，非常珍貴，希望大家一起來保護它。

水試所高雄中心主任翁進興表示，移植的硨磲貝是由水試所澎湖中心人工繁殖，由該中心在種貝原生棲地海域海底取得精、卵，直接在試驗室育成，不必將種貝撈捕上岸，造成種貝的傷害損失，而且經過DNA鑑定，台東與澎湖的硨磲貝為同一系群。

翁進興指出，硨磲貝在文獻上最大可以到500公斤重，他個人看過最大的是100公斤重，長度98公分，以此比例換算，最大蚌殼將近5公尺，硨磲貝因人為採捕加上成長速度緩慢，數量銳減，在富山護魚區進行復育，希望在當地巡守隊的守護下平安長大，這次移植的硨磲貝，如果順利存活，明年就可以生小貝。

農業處長許家豪指出，縣府與水試所合作復育硨磲貝已6年，這次在富山漁業資源保育區進行移植，由於當地有巡守隊及海巡人員的嚴謹管理，希望可以保護珍貴的海洋資源。

(中時 )