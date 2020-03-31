國民黨立委陳玉珍說，「中華民國」才是國家，「台灣」不是國家，被行政院長蘇貞昌批評「沒資格當國會議員」。國民黨革實院長羅智強嘲諷蘇揆的作法，這就是民進黨現在的「嘴皮子台獨」、「嘴巴說台獨，身體很一中」。

羅智強說，從法律來看，陳玉珍占了全理，我們的國號是「中華民國」，《兩岸人民關係條例》明確定義：

一、臺灣地區：指臺灣、澎湖、金門、馬祖及政府統治權所及之其他地區。

二、大陸地區：指臺灣地區以外之中華民國領土。

換句話說，台灣＋大陸，才是中華民國領土的完整範圍，只講「台灣」，當然不能代表中華民國。

他說，蘇貞昌若不認同，要搞法理台獨，那修法嘛！不要講修憲那麼高難度的，就《兩岸人民關係條例》這一條「大陸地區是中華民國領土」，蘇貞昌趕快修法，趕快實現法理台獨。

羅智強嘲諷說：「蘇貞昌你不敢，你做不到，『法理台獨』只是民進黨騙票的工具，那你憑什麼說陳玉珍沒資格當國會議員，應該是你蘇貞昌，沒資格當行政院長吧！」

(中時 )