鍾瑶、羅宏正在台視、三立週日偶像劇《跟鯊魚接吻》曖昧情愫快速增溫，莫抹守護她20年的暖男李運慶備感危機，決定化被動為主動，向鍾瑶告白，兩男一女的爭奪戰正式展開。 鍾瑶會選擇劇中的「調皮系暖男」羅宏正，還是「守護系暖男」李運慶，她說前10集會選李運慶，但從第10集之後會選羅宏正，因為劇中的李運慶花了20年守護在自己身邊卻仍有無法被李運慶理解的部分，但羅宏正卻做到了，一個女強人是否能被理解是突破心門很重要的關鍵。

鍾瑶劇中被高富帥的羅宏正追求，現實中鍾瑶也曾被富二代追求過，印象最深刻的是有次這個男生帶她到朋友家的窗台旁，要她向外看，男生特地安排在河堤的另一邊施放煙火，鍾瑶覺得非常浪漫，但卻認為那樣的生活離自己太遙遠，還是希望可以找個各方面都跟自己能平衡的另一半，而非只提供她富裕的物質生活。

羅宏正對於馴服女強人自有一套攻略，女強人不輕易讓人看到自己的情緒，因此訣竅就是噓寒問暖、設法逗她開心，像劇中不斷出現在鍾瑶身邊，引起她的注意，並不覺得劇中角色很幼稚，反倒認為做的一切都是為了愛，在愛情面前人人都是幼稚的。羅宏正說小時候會故意去扯喜歡的女生的頭髮，試探對方有沒有反應，有反應就覺得好像可以進一步趁勝追擊，讓一旁的鍾瑶忍不住虧說：「這就是腦袋很簡單的追女生方式」。

雖羅宏正追女生的方式看似幼稚，但實際上卻是「寵妻魔人」，除了重要的事情可以一起討論外，其餘的完全可以由對方做主，也會讓另一半很放心，例如會把所有密碼讓對方知道，吃的、用的，甚至是出門的服裝搭配都可以由另一半決定，笑說除了打電動時，會先說好這時間想要玩遊戲，但就算被打斷也不會生氣，鍾瑶說：「會尊重另一半的怕老婆型男人，好像有加分喔！」

有網友搞笑的認為羅宏正和李運慶在劇中很有CP感，羅宏正說兩人之前就有合作過，私下感情不錯，先前在拍攝病房戲時，兩人會近距離面對面放話較勁，鏡頭外卻在模仿周星馳的電影橋段，還互相給對方空中飛吻，連在旁的鍾瑶都在翻白眼忍不住笑場。

(中時 )