文慧如推出新單曲〈全放空〉，邀來呂思緯（鼓鼓）一起合作對唱失戀曲，文慧如表示該曲著墨的是分手後的生活狀態，「這首歌是以我自己對於失戀過渡期的感受，寫出分手後還無法振作起來的狀態，和鬼打牆的糾結心情。」

文慧如和鼓鼓在創作的過程中互動頻繁，但兩人直到正式錄音當天才第一次碰面，文慧如打趣地說：「我們真的很像網友，初次見面其實有點緊張，還好鼓鼓真的非常親切，讓我放心不少！」被問起對文慧如的第一印象，鼓鼓則稱讚說：「以前是從YouTube上的翻唱認識她的，覺得文慧如的歌聲真的非常厲害。」接著笑說其實自己是衝著文慧如在在網路上的高點閱率而來一起合作的。

而文慧如在完成〈全放空〉Demo之初，就決定要找一位男歌手合作，腦中就浮現了自己非常欣賞的鼓鼓。而鼓鼓收到邀約時，剛好正忙著籌備新專輯，但一聽完文慧如寄來的Demo後馬上就點頭答應合作，文慧如感動：「加入了鼓鼓的合唱不但為歌曲增加了層次，和他一起合作也突破了每個創作者對於自己的作品總會有的盲點。」鼓鼓則開心坦言平常都是自己創作居多，較少有機會和其他人一起創作，這對於喜歡玩音樂的人來說，有一起創作的夥伴、擦出新的不同的火花是非常有趣的。

(中時 )