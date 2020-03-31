新冠肺炎（COVID-19）疫情在台持續延燒，今（31日）指揮中心公布確診數累計至322例，民眾對境外移入者的隱憂也逐漸增加。為求邊境防疫能做確實，台大醫師許立民就認為， 雖然現在全民「順時中」，但台北市長柯文哲日前提出「歐美入境者也該全面集中檢疫」這點應該落實，才能保護台灣。

柯文哲昨（30日）在記者聯訪時指出，由於紐約病例數持續增加，美國已經成為全球確診病例最多之國，但武漢台商包機有實施集中居家檢疫，反觀自美國返台者卻沒有，因此呼籲中央應採統一標準，不能對美疫情輕忽。

身為前台北市社會局長，目前擔任台大醫師的許立民，在臉書上直言，「柯P說的對，病毒是不分國藉的，對武漢回來的我們用高規格防護，集中隔離檢疫，對於從歐美回來的，就應比照辦理。」

許立民認為，對於現在疫情，應採取「視居家隔離管控能力限制入境」，或「集中隔離檢疫」2種措施來加強嚴防疫情漏洞。他表示，「雖然大家笑稱要順時中，但防疫每一步還是要謹慎」，唯有實事求是，才能保護台灣。

(中時電子報)