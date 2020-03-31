滿滿都是爸爸的愛！一名女網友在《爆怨公社》分享自己居家檢疫14天，吃爸爸每天為她準備的3餐讓網友相當羨慕，忍不住驚呼：這根本就是月子餐吧！

女網友分享爸爸為他準備的檢疫餐。(翻攝自爆怨公社)

原PO表示，「這幾天剛從日本回台灣」自己原本在日本打工度假，因為剛好打工度假簽證到期必須回台，她也都乖乖在家居家檢疫，而且自己也做了採檢是陰性。因為居家檢疫，只好請爸爸幫忙送餐，不過爸爸準備的餐點相當豐盛營養，也讓原PO「才第六天已胖了3公斤」，她也大分分享爸爸送的澎湃菜色，讓網友相當羨慕與感動。

女網友分享爸爸為他準備的檢疫餐。(翻攝自爆怨公社)

網友紛紛表示「這是月子餐吧？」、「爸爸的菜單好猛」、「謝謝妳乖乖居家檢疫，爸媽都是醬子的，可能看妳自己一個人，怕妳不開心，所以多買一些讓妳可以挑選。」、「居家檢疫只剩吃的功能，滿滿的幸福，爸爸好注重營養均衡哦~」還有網友表示「妳別騙了啊~其實妳是在做月子吧？」

(中時電子報)