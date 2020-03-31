針對外界指控中國大陸正在囤積防疫醫療物資的說法，大陸外交部發言人華春瑩予以反駁稱，完全不同意這種說法，目前中國疫情並未結束，對醫療物資需求也很大，此外中國還積極為有需要的國家提供防疫物資，至少有120個國家和4個國際組織接受了中國的醫療物資援助。

在大陸外交部31日例行記者會上有記者問稱：新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，各國對N95口罩等防疫物資需求很大。有人認為中國正在囤積防疫醫療物資，沒有為其他國家提供及時幫助。請問中方對此有何評論？

華春瑩說，這個說法我完全不同意。當前，中國的疫情並沒有結束，外防輸入、內防反彈的壓力很大，對相關醫療物資的需求也很大。做好國內防控、保護人民群眾身體健康是中國政府的首要責任，「把14億中國人民保護好，本身就是對全球公共衛生安全巨大的貢獻」。

華春瑩還說，中國也積極為有需要的國家提供防疫物資，已向120個國家和4個國際組織提供了包括普通醫用口罩、N95口罩、防護服、核酸檢測試劑、呼吸機等在內的物資援助；另外地方政府也通過國際友好城市等管道向50多個國家捐贈醫療物資；中國企業向100多個國家和國際組織捐贈醫療物資。

她表示，有些國家通過外交管道向中方提出了商業採購協助請求，中方向他們推薦了有資質的出口商。隨著中國企業復工複產，中國企業將為國際社會應對疫情提供更多的物資支持。中國政府也會繼續為各國來華採購提供支持和必要便利。中方也希望和歡迎各國企業加強合作，共同維護全球醫療物資產業鏈的穩定。

華春瑩還提醒，各國對於N95口罩的需求都很大，中國的做法是把N95口罩留給那些身處最危險的崗位、最容易受到感染的廣大醫護人員。

(中時電子報)