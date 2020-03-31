台南尖山埤江南渡假村兒童節連假活動多，小孩長輩免門票，「親子獨木舟」12歲以下免費體驗。（江南渡假村提供／劉秀芬台南傳真）

台南尖山埤江南渡假村兒童節連假活動多，小孩長輩免門票。（江南渡假村提供／劉秀芬台南傳真）

受到新冠肺炎疫情影響，大家是否在家悶壞了呢？台南台糖尖山埤江南渡假村特於4月2日至4月5日舉辦「憶童趣郊遊」戶外活動，優惠12歲以下兒童及60歲以上長輩免費入園，以鼓勵民眾趁著兒童節連續假期與全家人至戶外賞花踏青，促進身心靈健康。

為使遊客體驗更豐富的在地特色並寓教於樂，4月3日至4月5日園區內亦舉辦「旭山市集」、「換物市集」及「親子共學課程」等活動，邀集在地小農、特色攤商及創意手作課程等，分享在地美食與文創商品。

同時，台糖政風處特別舉辦「大手牽小手，攜手廉心」活動，提供帳棚電影院、廉政桌遊、有獎徵答及反貪腐彈珠台闖關遊戲等多項趣味遊戲，精彩活動一整天也玩不完，就是要讓遊客盡情暢遊並留下美好回憶。

連假期間，尖山埤江南渡假村特別準備多項戶外優惠活動，如「親子獨木舟」12歲以下免費體驗(需大人陪同，2人1舟，大人另享優惠價)、親子住宿享免費獨木舟體驗(每房1組，每日限5組 )。

還有防疫期間最適合小家庭歡聚的「親子夯肉趣」烤肉專案(5人份)以及「活力養生餐」享免收服務費，並舉辦小朋友最喜愛的造型氣球教學(每日2場)，現場與綠頭鴨合照上傳FB分享，還可兌換精美小禮物。

(中時 )