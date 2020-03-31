印尼擔心監獄內出現新冠病毒的群眾感染，決定擴大囚犯釋放標準。成年囚犯如果服刑超過2/3，少年囚犯服刑滿1/2，就可以取得假釋資格。印尼政府發言人維約諾（Bambang Wiyono）表示，估計有3萬名囚犯可以提前出獄。

路透社報導，印尼是世界上人口第四大國，總統佐科威 （Joko Widodo）週二宣布全國進入公共衛生緊急狀態，將管制交通與旅行，希望遏制疫情擴散。迄今為止，印尼出現1414例感染病例和122起死亡，但一些官員和專家認為，可能還有許多黑數，因為印尼缺乏檢測劑，實際疫情可能更嚴重。

印尼的監獄人滿為患，目前獄中共有270386名囚犯，是監獄原訂人數的兩倍多，大多數犯罪都與毒品有關，包括販毒與運毒。許多監獄缺乏適當的衛生設施，這使囚犯特別容易受到疾病傳播的傷害。

印尼刑事司法改革研究所（ICJR）的執行董事納皮圖普盧（Erasmus Napitupulu）支持這項政策，他還希望再擴大假釋範圍，以釋放更多囚犯。

印尼此舉並非先例，包括伊朗和美國在內的其他國家，也放寛釋放囚犯標準，以阻止新冠病毒在監獄中加速傳播。

佐科威表示，他會提出更嚴格的封城與行動管制規定，因為一項研究資料警告說，除非印尼採取更嚴厲的行動，否則到五月份，可能病死者會超過14萬人。

(中時電子報)