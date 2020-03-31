新冠肺炎肆虐全球，重創經濟活動，尤其觀光旅遊業衝擊更大，不少南韓藝人發起「善良房東」運動，以減低房租房式和大家一起面對經濟困境，而台灣知名作家兼主持人吳淡如為了共體時艱，也決定主動減租，差點讓日本業者感動到快哭了。

投資房地產有獨到眼光的吳淡如，10年前就在日本東京買房，近來全球經濟受新冠肺炎疫情影響大幅衰退，吳淡如就宣布：「把我們公司業務範圍幾個有受到疫情影響的國家（其實現在哪一個沒有受影響？）只要是服務業的店面、餐廳，當然包括本地啦，這三個月的租金都減免20到40％。」

吳淡如坦言公司不是她自己一個人的，但大部分損失都是她要付，笑稱：「只是武則天的決定大家都沒有反對」，更透露當她提主動減租時，「在日本淺草的餐廳經營者回答他都快哭了呢」。

吳淡如表示：「我不是在做好事，我覺得大家應該一起撐過去。」沒想到卻有公司因為疫情收入減少，在這時向他們要求加價，讓她不禁感嘆：「這種人到底有沒有讀過企業管理呀？真是危難時候見人心！」最後更有感而發說：「在正確的時候，要做有良心的事。有時放棄一時的利益，反而會得到很多東西！」

(中時電子報)