康樂公司表示，該公司在馬來西亞的3個工廠此前完全停擺，而海外主要生產基地大陸和印度也受到疫情影響，生產受到干擾，未來恐遭大缺貨。康樂公司是為杜蕾斯（Durex）等品牌保險套進行貼牌生產的廠商。

馬來西亞衛生部30日表示，該國新增156例新冠肺炎確診病例，累計確診病例2626例；當天痊癒出院91人，創單日最高紀錄，累計治癒479例；累計死亡37例。

從數字上看，雖然馬來西亞疫情暴發的規模在全球範圍內不算太大，但該國在東南亞地區還是確診數最高的國家。因此，馬來西亞18日起在全國範圍施行「行動管制令」，居民生活、交通運輸和工業生產都受到重大影響。

作為全球著名的「橡膠王國」，馬來西亞的停工停產也給全球橡膠製品行業帶來意想不到的衝擊。總部位於馬來西亞的Karex（康樂）是全球最大的保險套生產商，生產了全球20%的保險套。

而在近日，康樂公司警告稱，全球將面臨保險套供應短缺，目前庫存量只能再維持兩個月，預計產能缺口達到上億只。

據每日鏡報等報導，受馬來西亞防疫政策影響，康樂公司的生產此前完全停擺。直到上週五（27日）才獲得關鍵行業特殊豁免，能召集一半工人進廠開工。

康樂公司表示，該公司在馬來西亞的3個工廠此前完全停擺，而海外主要生產基地大陸和印度也受到疫情影響，生產受到干擾。

Karex集團首席執行官Goh Miah Kiat表示，「與此同時，全球對保險套的需求仍然非常強勁，無論人們是否承認，保險套仍然是必不可少的。尤其在此刻，隔離在家的很多人們可能不打算生孩子。現在經濟形勢不明朗，未來不確定性很大。」

康樂公司為杜蕾斯（Durex）等品牌進行貼牌生產，也推出自己的特種產品系列（如榴槤味保險套）。該公司每年生產超過50億個保險套，銷往140多個國家。如今隨著各國政府相繼關閉邊界、航空公司取消航班，出口變得更具挑戰性。

Goh Miah Kiat在上週五的一次採訪中說：「我們從未見過如此混亂的局面。」他警告說，未來保險套的價格也可能更高。他說：「我們仍在向所有工人支付全部薪水，但工人工作的時間只有一半，所以總的來說會增加生產成本。」

(中時電子報)